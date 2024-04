Un ancien d'Anderlecht torpille Igor Thiago : "Le vendre si cher avec autant de défauts ? Chapeau !"

Igor Thiago est presque devenu une énigme en moins d'une saison au Club de Bruges. Malgré des statistiques très impressionnantes, sa maladresse frustre de nombreux observateurs. Vaut-il vraiment 37 millions d'euros ?

L'été dernier, le Club de Bruges est allé chercher Igor Thiago pour 11 millions d'euros en provenance du club bulgare de Ludogorets Razgrad.

Après des premiers mois assez compliqués, l'attaquant brésilien s'est mis à marquer énormément. Il comptabilise actuellement 26 buts et 4 assists en 46 rencontres cette saison.

Des statistiques impressionnantes, qui ont motivé Brentford a poser 37 millions d'euros sur la table pour se l'offrir lors du prochain mercato.

Mais pour certains, comme l'ancien attaquant d'Anderlecht Thomas Radzinski, la valeur de Thiago est extrêmement surévaluée. "Il a trop de défauts. Avec l'argent que le Club a obtenu pour lui, il peut acheter deux ou trois nouveaux attaquants. C'est une très bonne affaire", a-t-il déclaré à Humo.

"Même dans sa période faste, j'ai trouvé qu'il était maladroit. Le fait que l'on puisse vendre quelqu'un avec autant de défauts pour autant d'argent : chapeau. Je crains qu'il ne joue pas beaucoup en Premier League. Il y a eu par le passé de meilleurs attaquants que lui qui sont partis pour l'Angleterre et dont on n'a plus entendu parler." Voilà qui est dit !