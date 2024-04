Un week-end décisif ! Voici qui arbitrera le derby entre Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise

Le KRC Genk affrontera le Cercle samedi soir. Wesli De Cremer sera l'arbitre principal, assisté par Jasper Vergoote depuis Tubize. Club de Bruges-Antwerp se jouera le dimanche. Bram Van Driessche officiera en tant qu'arbitre, avec Bert Put au VAR.

Pour le derby bruxellois très attendu entre Anderlecht et l'Union SG, c'est Erik Lambrechts qui a été désigné comme n°1. Lotar D'Hondt le remplacera au besoin devant l'écran.

Vendredi soir, STVV et le Standard ouvriront le bal. Wesli De Cremer dirigera la rencontre, avec Nathan Verboomen au VAR. Malines affrontera le KVC Westerlo samedi, sous l'arbitrage d'Arthur Denil et l'aide de Jan Boterberg au VAR.

Enfin, OHL accueillera La Gantoise dimanche soir. Michiel Allaerts sera l'arbitre principal, assisté par Wim Smet depuis Tubize si nécessaire.

Nous aurons également deux rencontres dans les Play-downs. Tout d'abord, RWDM-KAS Eupen ce samedi. Kevin Van Damme sera l'arbitre principal, avec Simon Boudeaud'Hui au VAR. Nicolas Laforge dirigera Courtrai-Charleroi, avec Jonathan Lardot au VAR.

Find out the appointments for the next matchday of the @ProLeagueBE 🧐



🇳🇱 - https://t.co/78APG7zFtJ

🇫🇷 - https://t.co/yRB4wPaozY pic.twitter.com/egGbaF6PNi