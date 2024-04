Un club de Champions Play-Offs se positionne pour accueillir un talent de l'Ajax Amsterdam

Comme toujours depuis l'arrivée de Mark Van Bommel, l'Antwerp aime particulièrement regarder vers les Pays-Bas lors des fenêtres de mercato.

L'ancien international néerlandais le sait, il y a énormément de talent dans les plus gros centres de formation du pays, et ils ne peuvent pas tous gagner leur place à l'Ajax, au PSV ou à Feyenoord.

Certains ne parviennent pas à passer le cap, ne sont pas mis dans de bonnes conditions ou, tout simplement, ne sont pas sur la même longueur d'onde que leurs dirigeants ou entraîneurs.

Ce serait notamment le cas de Oualid Agougil, de l'Ajax, qui, selon le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, réfléchirait à accepter la prolongation de contrat des Ajacides en raison de tensions internes.

Le jeune milieu défensif de 18 ans, international U19 chez nos voisins, dispose de plus d'une porte de sortie potentielle : Frosinone, l'Udinese et donc l'Antwerp sont intéressés par le joueur qui sera en fin de contrat le 30 juin 2024.

⚪️🔴 Ajax have offered new deal to talented 18 year old midfielder Oualid Agougil but due to recent internal problems, nothing advanced yet.



There’s concrete interest from Frosinone, Udinese and FC Antwerp for the Dutch U19 midfielder, out of contract soon. pic.twitter.com/7XCYZvdsQA