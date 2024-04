🎥 Un immense flop d'Anderlecht roule Wout Faes dans la farine et relance la course au titre en Championship

Leicester continue de faire du surplace en tĂȘte du classement. Les Foxes pourraient passer Ă cĂŽtĂ© d'un titre de champion qui leur Ă©tait promis.

Hier, nous vous parlions du soulagement de Leicester quant à l'éloignement de la menace d'un retrait de points de la part de la part de la fédération. Mais sur le terrain, les coéquipiers de Wout Faes n'avancent plus.

En début de semaine, Leicester avait déjà concédé une embêtante défaite du côté de Millwall, vingtième de Championship. Hier soir, l'équipe s'est à nouveau inclinée à Plymouth, pourtant battu 4-0 au match aller.

Le seul but du match a été inscrit par un certain Mustapha Bundu. L'attaquant de 27 ans avait coûté près de trois millions à Anderlecht en 2020 et s'est révélé comme l'une des plus grandes déceptions de ces dernières années au Lotto Park (cinq titularisations en Pro League).

Bundu en provocation, Faes ouvre la porte

C'est sans doute pour inscrire des buts comme celui d'hier soir que les Mauves l'avaient transféré en grande pompe. Lancé en profondeur sur le côté gauche, le Sierra Léonais a fixé Wout Faes avant de conclure facilement. Défendant en reculant, le Diable Rouge n'a pu que constater l'ampleur des dégâts.

Un nouveau revers qui fait encore un peu plus monter la pression à Leicester. Les Foxes n'ont plus le moindre point d'avance sur Ipswich en tête du classement à quatre journées de la fin. Pire, Leeds n'est qu'un point derrière. Et seuls les deux premiers montent directement en Premier League.