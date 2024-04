Zéro pointé pour le moment : "Il serait temps de se réveiller..."

L'Antwerp n'y est vraiment pas dans ces Playoffs : trois matchs, trois défaites. Le champion en titre va devoir se ressaisir.

Trois matchs, trois défaites : l'Antwerp a très, très mal démarré ces Playoffs. Le Great Old est à 9 points de la tête, et sera à 10 ou 12 points ce soir après Anderlecht-Union. Pour le titre, c'est (presque) déjà fichu, sauf remontée inimaginable.

Mais il ne faudrait pas non plus complètement dégoupiller, car l'Antwerp a un statut à défendre et un ticket européen à aller chercher. À moins qu'à Anvers, on ne pense déjà à sauver la saison en finale de la Coupe. "Le plus important, c'est de tout donner à l'avenir et d'aller chercher un ticket européen", estime Michel-Ange Balikwisha au micro d'Eleven Sports.

"La Coupe sera aussi très importante", ajoute le milieu de terrain anversois, qui reconnaît tout de même que cela ferait mauvais genre pour le champion en titre de lâcher la rampe en championnat.

"Il serait temps de se réveiller", assène Balikwisha. "On ne doit pas oublier que la saison passée, on était champions. On ne va quand même pas finir ces Playoffs sans la moindre victoire". Les Anversois se sont inclinés à Anderlecht, contre Genk et à Bruges.

La semaine prochaine, l'Antwerp se rendra au Cercle de Bruges. Une victoire ramènerait le Great Old à hauteur des Groen & Zwart.