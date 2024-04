Anderlecht et Bruges placent chacun trois joueurs dans notre Equipe de la semaine !

Comme chaque semaine, nous vous présentons notre 'Équipe de la semaine'. Cette semaine, le Club de Bruges et le nouveau leader, Anderlecht, s'y taillent la part du lion !

Gardien

Pour la troisième semaine consécutive, Warleson a été déterminant pour le Cercle de Bruges et plutôt impressionnant. Cependant, cette semaine, nous choisissons un autre gardien, car Kasper Schmeichel a également été d'une grande importance pour son équipe. Il a contribué à la victoire lors du derby bruxellois et mérite donc sa place dans notre équipe de la semaine.

Défense

Dans le sillage de Schmeichel, il y avait un autre joueur clé du côté défensif au RSC Anderlecht. Killian Sardella a été solide en tant que latéral droit et a également apporté beaucoup offensivement, avec une passe décisive et cette frappe amenant le but de Dolberg.

Sur le flanc gauche, impossible de ne pas mentionner Bjorn Meijer, qui a également réalisé une excellente performance tant offensivement (1 passe décisive) que défensivement. Achraf Dari s'est montré solide dans les deux surfaces pour Charleroi. Il a marqué un but crucial à la 94e minute à Courtrai et a défendu de manière solide jusqu'à ce moment-là.

Jan Vertonghen, enfin, a été très solide derrière, et l'une des cautions expérience du Sporting, notamment quand Zeno Debast a commis une erreur fatale et a été renvoyé au vestiaire.

© photonews

Milieu de terrain

Au milieu de terrain, nous incluons encore un joueur du Club de Bruges en la personne de Raphael Onyedika. Sous la direction de Nicky Hayen, il semble être en pleine renaissance. Comme la semaine dernière, il a été à nouveau très fort, avec un but crucial. Il aurait également pu être exclu, mais était omniprésent.

Hans Vanaken a également été très performant pour le Club et a ainsi rapproché son équipe un peu plus du sommet du classement. Shuto Abe a, quant à lui, été crucial en marquant deux buts pour le RWDM.

Attaque

Être important en tant que remplaçant ? C'est ce qu'a fait Nikola Storm pour le KV Malines. Même s'il n'a pas marqué, avec une passe décisive pour le 2-2 et une passe clef pour le 3-2, il a été l'homme ayant eu le plus d'impact pour les Sang & Or.

Mathieu Maertens a été l'homme du match en faveur d'OHL, avec deux buts dans la victoire contre La Gantoise. Dolberg, Arokodare et Bernier ont également marqué, mais nous choisissons Bilal El Khannouss comme dernier attaquant. Il a exercé une forte pression sur la défense du Cercle Bruges avec sa vivacité.