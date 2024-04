Nouveau rebondissement dans la petite saga Dwomoh

Le feuilleton autour du transfert de Pierre Dwomoh prend un nouveau tournant. L'Antwerp souhaite finalement le revendre avec le bénéfice nécessaire.

Pierre Dwomoh a été prêté cette saison par l'Antwerp au RWDM. L'accord comprenait également une option d'achat. Celle-ci s'élevait à 1,5 million d'euros. Avec cela, le RWDM aurait pu réaliser une bonne affaire, car la valeur de Dwomoh se chiffre maintenant à 2,5 millions d'euros selon Transfermarkt.

Les Bruxellois souhaitaient donc lever l'option fin mars, mais une bonne semaine plus tard, il est apparu que John Textor et son Eagle Football Holding, propriétaire du RWDM, trouvait cela trop cher et que la transaction ne se ferait pas (LIRE ICI).

Cependant, le contrat de Dwomoh au Great Old se termine cet été, ce qui signifie que le joueur de 19 ans pourrait partir gratuitement. Mais le club pense pouvoir encore gagner de l'argent avec Dwomoh.

Une saison supplémentaire à Bosuil... pour le vendre

Le club dispose d'une option pour une saison supplémentaire dans le contrat de Dwomoh et, selon Gazet van Antwerpen, il lèvera cette option.

Ainsi, il restera à bord jusqu'à la mi-2025. Cependant, Dwomoh n'a pas d'avenir au Bosuil. Pour l'Antwerp, l'objectif serait simplement de vendre Dwomoh et de réaliser une plus-value sur ce transfert.