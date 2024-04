Qui accompagnera le Beerschot en Jupiler Pro League? L'enjeu est énorme !

La semaine dernière, nous avions dressé une liste des différents scénarios pour la fin de saison en Challenger Pro League. Mais même pour la dernière journée de championnat, cela pourrait devenir très très tendu.

Plusieurs scénarios étaient sur la table la semaine dernière en vue de la fin de saison en Challenger Pro League. Désormais, une chose est actée : le Beerschot est maintenant totalement sûr de remporter le titre.

Cependant, il y a encore beaucoup de questions quant à qui accompagnera Beerschot en Jupiler Pro League en tant que dauphin. Pas moins de cinq équipes ont encore mathématiquement une chance de finir sur la deuxième marche du podium. Seule la deuxième place donne droit à une promotion directe.

En regardant le classement actuel, beaucoup de choses restent possibles. Il est important de savoir que en cas d'égalité, le nombre de victoires est d'abord pris en compte. Ensuite, la différence de buts.

Deuxième place et promotion directe

Dender ouvre la dernière journée avec son destin entre ses mains. Une victoire contre les Francs Borains et ils pourront célébrer la deuxième place et la promotion. S'ils ne gagnent pas, alors ils devront surtout surveiller les équipes en dessous d'eux.

Deinze, de son côté, a actuellement un point de moins que Dender. En cas de victoire de Deinze et de non-victoire de Dender, ils seront sûrs de terminer deuxièmes. En cas d'égalité de points, Deinze devance Dender au nombre de matchs gagnés. Une autre équipe pourrait les surpasser dans ce scénario.

Pour Lommel, une victoire est impérative. Dender et Deinze ne doivent pas non plus gagner. Zulte Waregem doit battre le Lierse et ne peut finir deuxième que si Dender perd et que Deinze et Lommel font match nul maximum. Pour le Patro Eisden, c'est seulement mathématiquement possible : ils doivent largement l'emporter pour dépasser Dender (+20 de différence de buts contre +11 actuellement).

Lutte pour le top 6 et les playoffs

Une place dans le top 6 permet de participer aux Playoffs pour la promotion. Dender et Deinze sont déjà assurés de participer à cette phase finale, s'ils ne finissent pas dans le top deux. Lommel, Zulte Waregem et le Patro Eisden sentent la pression de RFC Liège et de Beveren.

Si le RFC Liège et Beveren ne gagnent pas, Lommel, Zulte Waregem et le Patro Eisden sont assurés de leur place dans le top 6.

Lommel a besoin d'un point contre Beveren pour être sûr de participer aux Playoffs. Même en cas de défaite, ils pourraient encore jouer cette phase, selon les résultats de Zulte Waregem, du Patro Eisden et du RFC Liège: Zulte Waregem aurait alors autant de points que Lommel, autant de victoires, mais une moins bonne différence de buts (+14 pour Zulte et +18 pour Lommel). Si la défaite de Lommel contre Beveren est de 4 buts d'écart, le nombre de buts marqués ferait la différence: actuellement 48 pour Lommel et 47 pour Zulte. Même scénario pour le Patro Eisden, qui aurait un match gagné de moins en cas de match nul et devrait donc gagner pour dépasser Lommel au classement. Le RFC Liège doit gagner pour rattraper Lommel et a un match gagné de plus.

Zulte Waregem a juste besoin d'un point contre le Lierse et si le RFC Liège ne gagne pas. Sinon, les Liégeois égaleraient leur total de points, mais avec un match gagné de plus. Même en cas de défaite, Zulte pourrait encore prétendre au top six, si le RFC Liège et Beveren ne gagnent pas.

Le Patro Eisden est dans la même situation: si le RFC Liège et Beveren ne gagnent pas, ils sont assurés de participer aux Playoffs, peu importe leur propre résultat. Un match nul contre le Beerschot signifierait qu'ils devraient encore se méfier du RFC Liège: une victoire de ces derniers les pousserait hors du top 6 - à moins que le RFC Liège gagne, mais que Zulte Waregem perde. Alors le Patro dépasserait les Flandriens avec son match nul.

Le RFC Liège doit gagner contre Jong Genk et espérer que Lommel perde contre Beveren (ils auraient alors autant de points, mais un match gagné de plus pour les Liégeois) ou que Zulte Waregem et le Patro Eisden ne gagnent pas. En cas de victoire de Liège et de match nul ou de défaite de Zulte et/ou du Patro, les Liégeois pourraient encore atteindre le top 6 grâce à un match gagné de plus.

Beveren doit gagner contre Lommel et espérer que Zulte Waregem ou le Patro Eisden perdent contre leurs adversaires respectifs. De plus, RFC Liège ne doit pas gagner non plus. Dans ce cas, Beveren égalerait le nombre de points de Zulte et du Patro (48) au classement. Ils dépasseraient ensuite le Patro Eisden avec un match gagné de plus ou égaleraient le nombre de matchs gagnés de Zulte Waregem, auquel cas la différence de buts serait décisive : +14 pour Zulte Waregem et +6 pour Beveren.

Lutte contre la relégation

Il est déjà acté que le SL16 FC, l'équipe U23 du Standard, évoluera en D1 ACFF (amateur) la saison prochaine. Le deuxième relégué n'est pas encore connu puisque Seraing compte 28 points et Ostende 29. Les Francs Borains à la 13e place sont déjà sauvés avec 32 points et plus de victoires.

En cas d'égalité de points entre Seraing et Oostende, ce sont les Côtiers qui restent en Challenger Pro League. Seraing doit donc gagner et espérer un partage ou une défaite d'Ostende pour se maintenir. Les deux équipes ont gagné la semaine dernière, Seraing doit maintenant également battre Deinze. En cas de match nul, Ostende est toujours sauvé, et ils pourront essayer de finir en beauté à la maison contre le SL16.

Journée 30 (vendredi 19 avril à 20h00, sauf Anderlecht - Club NXT)

Beerschot - Patro Eisden

KV Oostende - SL16 FC

Lommel SK - SK Beveren

RFC Liège - Jong Genk

RFC Seraing - KMSK Deinze

Francs Borains - FCV Dender EH

Zulte Waregem - Lierse K.

RSCA Futures - Club NXT (samedi)