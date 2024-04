Genk a-t-il un compte à régler avec Anderlecht ? Wouter Vrancken très clair à l'heure de retrouver Brian Riemer

Anderlecht se déplace à Genk ce samedi. Les deux équipes sont en forme, le match promet d'être animé.

Après la saga du potentiel replay, le match entre Genk et Anderlecht (le premier entre les deux équipes depuis cet affaire) promet d'être pimenté. C'est que la première rencontre entre les deux formations avait elle aussi été électrique avec l'exclusion de Christopher Bonsu Baah et la prise de bec de Jan Vertonghen avec Dimitri De Condé.

De quoi placer les Limbourgeois dans un esprit de revanche ? Wouter Vrancken cherche à dédramatiser : "ce n'est pas un sujet dans le vestiaire. Nous sommes rapidement passés à autre chose. Ce qui compte, c'est que nous avons déjà joué deux bons matchs contre Anderlecht cette saison, mais que nous n'en avons pas été récompensés" déclare-t-il en conférence de presse, dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

L'entraîneur du Racing veut surfer sur la bonne dynamique de son équipe : "Nous rayonnons de confiance après notre 7 sur 9, qui aurait en fait dû être 9 sur 9. Nous jouerons devant un stade plein, donc j'attends que nous montrions l'intensité dont nous avons fait preuve lors des trois derniers matches".

Le match du quitte ou double

Vrancken aimerait que ses troupes s'inspirent d'Anderlecht dans un domaine bien précis : "Ils sont extrêmement efficaces, un atout important dans le football. En fin de compte, tout dépend du nombre de points que vous avez et ils s'en sortent très bien".

Des points, Genk en compte justement sept de retard sur son adversaire du weekend. Le match de samedi est-il la dernière chance de croire au titre ? "Je ne pense pas qu'il soit approprié de cela maintenant. Il faut rester très humble et savoir d'où on vient. Nous devons continuer à travailler dur, poursuivre sur notre dynamique et offrir quelque chose aux supporters".