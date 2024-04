🎥 Ancien protégé de Vincent Kompany, il inscrit le tout premier but de sa carrière : "C'est énorme, juste énorme !"

A 25 ans, Sieben Dewaele n'a sans doute pas eu le début de carrière qu'il espérait lorsqu'il a percé à Anderlecht. Mais son but d'hier soir n'en a pas moins été crucial pour Ostende.

C'est ce qui s'appelle choisir son moment : Sieben Dewaele a attendu ses 25 ans pour inscrire le premier but de sa carrière professionnelle, mais il fait un bien fout à Ostende. Dans un match sous haute tension dans le mano a mano pour le maintien avec Seraing, Dewaele a ouvert le score face au SL 16.

Une frappe imparable sous la latte de Matthieu Epolo, qui avait repoussé le ballon dans l'axe. Pal pour un milieu de terrain pas souvent invité à se montrer dans le rectangle adverse.

"C'est énorme, juste énorme ! Pas seulement pour moi, pour tout le groupe, le staff, mais aussi les supporters. Après une saison aussi difficile, c'est très gratifiant" déclare-t-il soulagé au micro de Sporza.

ūüöÄ | Sieben Dewaele inscrit un but qui vaut de l’or pour le KV Oostende ! ūüėģ‍ūüí® #KVOSL16 pic.twitter.com/10WGXzlgY2 — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) April 19, 2024

Ostende sauvé de justesse

D'habitude, Dewaele reste dans l'ombre, assurant un gros boulot à la relance pour faire le lien entre la défense et les joueurs offensif. Un rôle qui avait été mis en lumière par Vincent Kompany à Anderlecht. Lors de son arrivée en 2019/2020, Vince The Prince l'avait installé dans un rôle hybride entre milieu de terrain et latéral gauche, le faisant débuter à 14 reprises en première partie de saison.

Disparu de la circulation, Sieben Dewaele a ensuite été prêté à Heerenveen avant d'être définitivement cédé à Ostende en août 2021. Hier, son but a lancé les Côtiers vers une victoire 2-1, synonyme de maintien en D1B...et de descente de Seraing en Nationale 1.