Du côté de Charleroi, rien n'est fait : "On n'est pas encore sauvé"

La victoire face à Eupen laisse présager le meilleur pour le Sporting de Charleroi dans ces Playdowns. Cependant, on calme le jeu et on veut terminer le travail avant de crier victoire.

C'est pourtant la deuxième de rang que les Zèbres ont signé dans ces Playdowns en s'imposant à domicile face aux Pandas, qu'ils retrouveront sur leurs terres vendredi prochain dans un match qui pourrait être déjà décisif côté Carolo. En effet, une victoire de plus dans ces Playdowns et les Zèbres pourraient acter leur maintien en Jupiler Pro League. C'est donc tout en confiance qu'ils iront au Kehrweg mais avec néanmoins de la prudence également. Charleroi "pas encore sauvé" "Nous ne sommes pas encore sauvés. Nous aurons besoin de trois points supplémentaires vendredi à Eupen", a confié Daan Heymans dans des propos rapportés par Le Soir après la rencontre à domicile. "Ce dimanche, en s’imposant, le RWDM avait mis un peu plus de pressions sur nos épaules. Mais nous sommes parvenus à les imiter. C’est capital de rester concentrés et c’est ce qu’il faudra à nouveau faire à l’avenir." L'unique buteur de la rencontre s'est également dit heureux d'avoir trouvé le chemin des filets après être passé proche de débloquer son compteur lors des deux derniers matchs de son équipe. Classement T P G P P B = Forme 1. Charleroi 3 36 2 1 0 3-1 2 P G G 2. RWDM 3 30 2 1 0 7-3 4 P G G 3. Eupen 3 25 0 1 2 2-5 -3 P P P 4. KV Courtrai 3 25 0 1 2 4-7 -3 P P P