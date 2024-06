Y a-t-il un "problème Openda" ? Un de ses anciens coachs le défend

Après le match face au Monténégro, nous avons été sévère envers Loïs Openda. Mais Jacky Mathijssen est plus coulant.

Loïs Openda a raté de très grosses occasions et n'était pas aussi présent dans le jeu que Lukaku. Deux types de joueurs différents, mais quand vous êtes aligné en pointe, ne pas marquer pendant un an et demi est un vrai problème.

"En tant qu'attaquant, vous avez toujours des périodes où vous décidez des matchs et d'autres où cela ne se passe pas aussi bien. Lors de l'Euro U21, cela n'avait pas fonctionné pour lui non plus", se souvient l'ancien entraîneur des Espoirs Jacky Mathijssen sur Sporza.

"Mais malgré le fait que ce soit un tournoi important, je savais aussi que c'est le lot de tous les attaquants. Vous devez surtout donner confiance aux jeunes footballeurs comme lui."

C'est ce que fait Tedesco. Il a souligné qu'Openda faisait exactement ce qu'il lui demande. "Je le vois créer des espaces, utiliser sa vitesse, surgir devant le but... De ce point de vue, il remplit parfaitement son rôle. Si l'entraîneur et le reste du staff lui disent surtout de continuer à le faire, alors tout ira bien."

La pression ne peut pas non plus être un facteur, estime Mathijssen. "Je ne vois absolument, mais alors absolument aucune pression nécessaire pour Openda, qui est un international établi et dont on sait qu'il est derrière Lukaku dans la hiérarchie".