Le premier choix fort de Kompany au Bayern Munich ?

Vincent Kompany a été présenté en grande pompe il y a quelques semaines en tant que nouvel entraîneur du Bayern Munich. Si le Belge, on le sait, n'était pas le premier choix du club bavarois, il a convaincu tout le monde par son discours, sa confiance en lui et sa vision du football.

Dès son arrivée, Kompany a promis qu'il travaillerait d'arrache-pied, et cela commencera bien sûr par la mise en place d'un groupe et d'un staff adéquats. Sky Sports annonce que l'une de ses premières décisions, prise en concertation avec la direction munichoise, serait de se séparer d'un pilier du club depuis 2014.

Pas un joueur, mais bien un homme de l'ombre : le docteur Holger Broich, qui est à la tête du département médical du Bayern Munich. Le Rekordmeister serait en effet mécontent du nombre de blessures musculaires subies la saison dernière et voudrait réorganiser le département.

Kompany est lui-même impliqué dans le processus et souhaiterait amener quelqu'un de nouveau au sein du département médical du Bayern. On ignore l'identité du successeur potentiel de Broich, et s'il aurait un éventuel passé commun avec Vincent Kompany.

🚨🔴 At FC Bayern, there has been discussions about the position of Prof. Dr. Holger Broich!



Bayern have reassessed everything after the numerous muscle injuries last season, and that’s why they are now reorganizing.



It's possible that Bayern and Broich will go separate ways… pic.twitter.com/gVUOhSHL9G