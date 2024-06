Deux clubs belges principalement représenteront la Pro League à l'Euro : voici la liste des joueurs de notre championnat sélectionnés

Dans un petit peu plus de deux semaines, 13 joueurs de Jupiler Pro League disputeront l'Euro 2024, en Allemagne. Voici la liste des concernés, à la sauce, forcément, belgo-danoise.

L'euro 2024 se tiendra du 14 juin au 14 juillet, en Allemagne. Ces derniers jours, dernières semaines, les différents sélectionneurs ont dévoilé leurs heureux élus.

Après avoir fait les comptes, il y aura, au total, 13 joueurs de Jupiler Pro League à l'Euro 2024. La liste des concernés est, forcément, à la sauce belgo-danoise.

Pour le Danemark, il y aura cinq joueurs de notre championnat à l'Euro. Kasper Schmeichel, Thomas Delaney, Kasper Dolberg et Anders Dreyer (Sporting Anderlecht), ainsi qu'Andreas Skov Olsen (Club Brugge).

13 joueurs de Pro League à l'Euro !

La deuxième nation la plus représentée, c'est la Belgique, avec trois joueurs : Zeno Debast et Jan Vertonghen (Anderlecht), ainsi que Maxim De Cuyper (Club Brugge).

Pour le reste, on notera les présences d'Andi Zeqiri (Suisse, Genk), Michal Skoras (Pologne, Club Brugge), Sergiy Sydorchuk (Ukraine, Westerlo), Heinz Lindner (Autriche, Union SG) et Patrik Hrosovsky (Slovaquie, Racing Genk).

On compte donc : six joueurs d'Anderlecht, trois du Club de Bruges, deux de Genk, un de l'Union et de Westerlo.