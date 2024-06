Tedesco a au moins évité ça : la sélection en deux temps de Gareth Southgate crée la polémique en Angleterre

Ce vendredi est la date butoir de remise des sélections pour l'Euro 2024, et parmi les grandes nations, aucune ne crée plus la polémique que celle de Gareth Southgate. Le sélectionneur de l'Angleterre avait d'abord remis une liste de 33 joueurs, dont il a donc dû écarter 7 noms.

Parmi ceux-ci, un choix contraint par une blessure plus persistante que prévu : Harry Maguire, titulaire indiscutable en sélection depuis 2018 mais touché au mollet et forfait pour le tournoi. Mais ce n'est pas cette absence qui crée la polémique.

Gareth Southgate a en effet décidé de se passer de Jack Grealish, joueur très apprécié du groupe et du public anglais, et qui prendrait très mal la chose, selon la presse anglaise. "Un choix très difficile", assure Southgate, qui s'est également passé de James Maddison.

Devastated doesn’t quite cut it. Trained well and worked hard all week but if I’m honest with myself, my form for Spurs when coming back from injury in the second half of the season probably wasn’t at the levels I had set which gave Gareth a decision to make. I still thought… pic.twitter.com/LwhIhCPDxS