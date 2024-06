Un ancien d'Anderlecht pourrait s'inviter en dernière minute à l'Euro 2024 dans le groupe des Diables Rouges

C'est ce vendredi que les sélections officielles seront remises à l'UEFA, et il y a encore un peu de suspens au sein de certaines nations. La Roumanie pourrait ainsi changer quelques détails.

Edi Iordanescu (45 ans), le sélectionneur de la Roumanie, avait dévoilé une sélection de 28 joueurs en attendant ce vendredi 7 juin, date-butoir pour la remise des groupes de 26 à l'UEFA. Mais l'incertitude règne encore en Roumanie avec pas mal de joueurs sujets à des blessures.

Iordanescu avait créé la surprise en écartant quelques noms bien connus de cette présélection de 28 noms, comme Vlad Chiriches, Cristian Manea ou encore Alexandru Mitrita. Mais il avait également gardé, en cas de problème, une short-list de 4 joueurs en réserve si quelque chose se passait.

C'est du moins ce qu'affirme le quotidien Gazeta Sporturilor, qui s'est même procuré cette liste de quatre noms. Une liste de joueurs d'expérience, qui pourraient intégrer le groupe en dernière minute sans que l'intégration pose problème.

Chipciu in, Marin ou Stanciu out ?

Il s'agirait de Louis Munteanu (Fiorentina), Andrei Artean (APOEL Limassol), Alexandru Cretu (U Craiova) et de l'ancien du RSC Anderlecht Alexandru Chipciu (Universitatea Cluj). Chipciu, 35 ans, n'a plus été appelé en sélection depuis 2019.

S'il sort d'une bonne saison en D1 roumaine (40 matchs, 6 buts, 4 assists), son retour en équipe nationale serait donc une énorme surprise. Edi Iordanescu ne devrait s'y résoudre que si les blessures au sein de son noyau le forcent à aller chercher des joueurs non-présents dans la liste initiale de 28 noms.

Parmi les incertains, notons deux autres anciens de Pro League : Razvan Marin et Nicolae Stanciu, qui se sont plaints de douleurs musculaires après le match amical contre la Bulgarie (0-0). "J'espère juste que ce ne sera rien de grave. Ne me demandez pas plus de détails, vous en saurez plus vendredi au moment de l'annonce finale", a évacué le coach roumain en conférence de presse après ce match.