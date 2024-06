Anderlecht passe à côté d'une cible, même si l'intérêt Mauve était plutôt tiède

Le KRC Genk met tout en œuvre pour convaincre Matte Smets de venir dans le Limbourg à la suite de Thorsten Fink. Anderlecht était également intéressé, mais le défenseur n'était pas leur priorité absolue.

Matte Smets a déjà rencontré Genk pour discuter d'un transfert. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise, mais les choses semblent bien avancer. La présence de Thorsten Fink est bien sûr un grand avantage pour Genk, qui a déjà conclu un accord avec son coéquipier Jarne Steuckers.

Pour Smets, un passage à Genk serait une étape idéale et le défenseur le sait. Cependant, d'autres clubs étrangers se sont également manifestés et il souhaite encore prendre le temps de la réflexion.

Anderlecht était également intéressé, mais la question est de savoir s'il était la priorité. La réponse semblerait être 'non', car Anderlecht recherche également un défenseur de plus gros calibre pour remplacer Debast à l'avenir. Jan Vertonghen est également toujours dans la course.

Chez Genk, il semble être promis à beaucoup de temps de jeu, car les Limbourgeois n'ont presque plus de défenseurs. McKenzie veut partir et Sadick n'a toujours pas de nouveau contrat. Quant à Cuesta, il manquera plusieurs matchs durant la Copa America.

Ainsi, Genk pourrait commencer la saison avec deux jeunes joueurs dans le groupe : Kongolo (18 ans) et Manguelle (16 ans). Le Racing souhaiterait donc également finaliser rapidement le dossier du Vénézuélien Palacios (Deportivo Cali).