Nouvel épisode dans la guerre folle entre Marc Brys et Samuel Eto'o !

Le cirque camerounais continue de battre son plein. Marc Brys va devoir diriger le match qualificatif face au Cap Vert... sans son staff, qui n'a pas été accrédité.

Jusqu'à quand Marc Brys va-t-il tolérer le véritable sketch que lui inflige la fédération camerounaise et son président Samuel Eto'o ? Après des semaines d'incertitude concernant même sa nomination, et un "clash" déjà rentré dans les annales entre les deux hommes, le Belge avait été confirmé dans ses fonctions.

Eto'o semblait même rétropédaler et s'excuser de son comportement, assurant Brys de tout son soutien à l'avenir (voir ici). Mais depuis ces excuses publiques, la situation ne s'est pas améliorée. Voici quelques jours, le bus devant amener Marc Brys et son staff à l'entraînement à Yaoundé ne s'était pas présenté.

Pire : Brys n'était... pas le seul sélectionneur sur place, puisque Martin Ndtoungou Mpile, le sélectionneur "alternatif" nommé par Samuel Eto'o, était également là. Aucun équipement, qui plus est, n'était à disposition du staff de Marc Brys.

Le staff de Brys pas accrédité pour le match !

Ce vendredi, cela va encore plus loin : alors que le Cameroun affronte le Cap Vert ce samedi 15h, Marc Brys s'est entendu dire par Samuel Eto'o que ses adjoints... ne pourraient pas assister à la rencontre. En cause, l'imbroglio autour de la nomination de Brys : "La FIFA ne reconnaît que les membres du staff technique qui ont été nommés par la Fécafoot (la fédération camerounaise, nda), et le staff de Mr Brys a été nommé par le gouvernement".

Une fausse raison, puisque Marc Brys lui-même pourra bien assister au match alors qu'il est, selon Eto'o, lui-même nominé par le gouvernement. Bref : un cirque, qu'accepte Marc Brys pour l'instant pour des raisons qui nous échappent...