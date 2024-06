Glenn Verbauwhede viré par Courtrai : il blâme Freyr Alexandersson !

Glenn Verbauwhede, présent au KV Courtrai depuis 2008, a appris cette semaine qu'il ne serait plus entraîneur des gardiens à partir de la saison prochaine. Une décision qu'il attribue à Freyr Alexandersson, l'entraîneur du KVK.

Pour Glenn Verbauwhede, c'était une énorme déception. "Je suis allé au club pour discuter avec le conseil d'administration. Je me posais la question de savoir comment ils envisagent la saison prochaine, et on me dit que je suis licencié", raconte-t-il dans le Krant van West-Vlaanderen.

"Tout d'abord, je trouve irrespectueux que Freyr Alexandersson n'ait pas été présent lui-même. Je comprends qu'il soit maintenant avec sa famille à l'étranger, mais virtuellement aurait aussi pu fonctionner. Il aurait au moins pu dire en face ce qu'il pense. J'ai dû l'appeler quatre fois de plus pour le joindre au téléphone."

Alexandersson n'était pas non plus immédiatement prêt à admettre que la décision venait de lui. "Nous avons ensuite eu une conversation de quarante minutes au cours de laquelle il a passé les vingt premières minutes à dire constamment que la décision venait du conseil d'administration."

Alexandersson pas honnête ?

"Ce n'est que plus tard qu'il a admis que c'était sa décision. Ensuite, j'ai dû entendre les excuses les plus diverses. Apparemment, il n'aime pas ma façon de travailler. Alors que j'ai prouvé que je faisais bien mon travail. J'ai fait passer un palier à tous mes gardiens. Si quelqu'un doit se justifier pendant quarante minutes, vous savez qu'il a des choses à se reprocher", soupire-t-il.

Verbauwhede critique la façon dont tout cela s'est déroulé. "Ce qui me fait le plus mal, c'est qu'après le maintien contre Lommel, il est venu vers moi, m'a serré dans ses bras et m'a dit en face : à la saison prochaine, on t'appellera."

"Et quand vous apprenez ensuite que la décision avait déjà été prise des semaines avant, vous ne savez plus en qui avoir confiance. Parce que je lui faisais vraiment confiance. Je l'ai toujours défendu. Mais bon, apparemment, en cinq mois, vous pouvez gagner plus de crédibilité qu'en 16 ans."