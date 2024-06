Fou : un club de Challenger Pro League a fait construire une tribune... pour rien, et la désinstalle sans s'en être servi

Le Patro Eisden a manqué la montée en Jupiler Pro League. Le club, qui avait loué une tribune en Allemagne pour entrer dans les critères de la Pro League, vient donc de la désinstaller.

Le Patro Eisden a connu une saison presque étonnamment bonne, en Challenger Pro League. Le promu a occupé la tête du championnat et s'est qualifié pour le tour final, mais a manqué la montée en connaissant deux défaites contre Deinze.

L'entraîneur, Stijn Stijnen, avait déclaré en fin de saison que cette montée si rapide n'était pas obligatoire pour le club, bien qu'elle aurait constitué un joli bonus. Pourtant, le club du nord du pays s'y préparait déjà.

Afin d'obtenir sa licence pour la D1A et d'entrer dans les critères, la formation limbourgeoise a loué une tribune de 4.200 places en Allemagne. Cela donnait au stade une capacité totale de 8.100 places, plus de deux fois plus qu'en temps normal.

Le Patro Eisden désinstalle une tribune, construite... pour rien

"Puisque cette capacité n'est pas nécessaire pour cette saison en Challenger Pro League, la tribune assise prêtée va être désinstallée. Elle sera remplacée par notre tribune debout, afin de nous permettre de diminuer les coûts."

Le Patro aura donc loué sa nouvelle tribune avant sa montée en D1A, l'aura installée, préparée... pour rien, et pour y remettre la tribune debout qui était en place lors du début de saison. Une sacrée perte de temps, et d'argent, même si, comme le club l'a communiqué, le fait de ne pas louer cette tribune pendant toute la saison va permettre au club de diminuer ses frais par rapport aux projections budgétaires liées à une montée en Jupiler Pro League.