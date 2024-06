Lundi, Tedesco n'aura pas le choix : une partie de la composition des Diables pour affronter la Slovaquie semble déjà connue

Domenico Tedesco n'aura pas trop le choix quant à la ligne défensive qu'il alignera contre la Slovaquie, lundi. Sauf grosse surprise, et passage à une défense à 3, le nom des quatre défenseurs titulaires est déjà connu.

La Belgique affrontera la Slovaquie, lundi soir, afin de lancer son Euro 2024. Ce vendredi, les joueurs de Domenico Tedesco se sont entraînés pour la troisième fois sur le sol allemand.

Depuis leur arrivée dans la banlieue nord de Stuttgart, les Diables n'ont pas pu profiter des qualités défensives d'un joueur repris pour la première fois depuis la Coupe du Monde 2022 : Axel Witsel. Touché musculairement au mollet, le défenseur central, qui vient de prolonger son contrat à l'Atlético, ne sera plus que vraisemblablement pas de la partie contre la Slovaquie.

Pour composer sa défense, Domenico Tedesco n'a déjà plus le choix

Une blessure qui se couple à celles de Jan Vertonghen, Arthur Theate et Thomas Meunier, rien que pour la ligne défensive. Le joueur d'Anderlecht, comme Arthur Theate (et Youri Tielemans, au milieu) a fait son retour à l'entraînement, en cette fin de semaine, mais, comme avec les autres, aucun risque ne sera pris. Il est donc très, très peu probable de voir Witsel, Vertonghen et Theate (sans oublier Thomas Meunier, bien sûr), débuter contre les Slovaques.

© photonews

Ayant décidé, jusqu'à présent, de ne pas utiliser son joker médical pour compenser l'absence de Meunier, Domenico Tedesco n'a pratiquement plus le choix quant à la défense qu'il alignera pour son premier match dans une grande compétition à la tête des Diables.

Cette défense (à 4, toujours, sauf grosse surprise), devrait être composée, de gauche à droite, de Maxim De Cuyper, Wout Faes, Zeno Debast et Timothy Castagne. Étant plus à l'aise sur le côté droit de la défense centrale afin d'utiliser son jeu long, le probable futur joueur du Sporting Lisbonne pourrait ainsi écarter le jeu plus aisément, notamment sur la gauche, via une diagonale, pour lancer un certain Jérémy Doku, par exemple.

Éviter les risques inutiles, et prier pour un retour rapide

Les signes, à moyen terme, sont toutefois encourageants. Comme mentionné ci-dessus, tout le monde a repris le chemin de l'entraînement, sauf Witsel (et Meunier). Theate et Vertonghen devraient donc bientôt revenir, afin d'apporter différentes solutions au sélectionneur. Sans précipitation et prise de risque, cependant.

Ce samedi, l'entraînement collectif, toujours au camp de bases des Diables, se déroulera à huis clos. Après une dernière séance, dimanche matin, les Diables prendront la direction de Francfort, dans l'après-midi.