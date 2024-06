Yannick Carrasco titulaire contre la Slovaquie, presque une évidence ? "Je suis plus décisif qu'avant"

Pour plusieurs raisons, Yannick Carrasco a de bonnes chances de commencer l'Euro 2024 dans la peau d'un titulaire. En conférence de presse, ce vendredi, le joueur d'Al-Shabab s'est exprimé sur sa forme actuelle et les ajustements possibles en raison des différentes blessures.

Troisième entraînement pour les Diables sur le sol allemand, ce vendredi matin (lire les nouvelles de la séance). En début d'après-midi, Yannick Carrasco s'est présenté devant la presse, quelques instants après Charles De Ketelaere.

Le joueur d'Al-Shabab est en très bonne forme. Sur les sept buts qu'il a inscrits au Saudi Pro League, cette saison, quatre ont été marqués après la mi-avril. Lors des derniers matchs amicaux, face au Monténégro et au Luxembourg, Carrasco s'est montré prêt sur le plan physique, malgré un temps de jeu assez limité.

Je suis plus décisif qu'avant"

"Si je suis plus fort qu'il y a un an ? On ne fait qu'évoluer avec l'expérience. On peut mieux lire le jeu, les moments lors desquels il faut attaquer ou garder le ballon. Dans mes choix et dans les actions que je choisis, je suis plus décisif."

L'ailier gauche, qui a participé à toutes les rencontres sous les ordres de Domenico Tedesco (sauf les déplacements en Irlande et en Angleterre, au mois de mars, manqués pour une légère blessure), est en bonne position pour commencer l'Euro dans la peau d'un titulaire, lundi, contre la Slovaquie. Et ce, pour plusieurs raisons.

Yannick Carrasco commencera-t-il l'Euro dans la peau d'un titulaire ?

Premièrement, son expérience. Puisque Domenico Tedesco sera très probablement privé de Thomas Meunier, Axel Witsel, Jan Vertonghen et Youri Tielemans, l'apport du joueur de 30 ans, qui va vivre son cinquième grand tournoi, ne sera pas négligeable pour accompagner les jeunes, aux côtés de Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne.

Les raisons, elles sont aussi tactiques. Aligner Jérémy Doku sur le côté gauche et Johan Bakayoko à droite, par exemple, pourrait s'apparenter à un doublon dans les profils utilisés. Une solution que Tedesco n'a que très peu testée depuis son arrivée, en mars 2023. "Entre les différents ailiers du noyau, je pense que personne n'a réellement d'avantage. Il y a des styles très différents, je présume que l'entraîneur fera ses choix en fonction de l'adversaire ou de ce dont l'équipe a besoin."

Entre les différents ailiers du noyau, personne n'a réellement d'avantage"

Au poste de latéral gauche, devrait être aligné (du moins en début de compétition) le petit nouveau du rassemblement, Maxim De Cuyper. Un défenseur latéral très offensif, auquel un ailier doit, aussi, savoir s'adapter. Mettre Doku devant lui pourrait brider les qualités offensives de l'un des deux joueurs, qui se retrouveraient à occuper la même zone ou presque du terrain en possession de balle. Cela exposerait aussi grandement le couloir gauche en cas de perte de balle en position haute.

© photonews

Une autre raison pour laquelle choisir Yannick Carrasco pourrait être la bonne solution. "J'ai déjà joué avec des latéraux de styles très différents au cours de ma carrière. Certains qui montaient beaucoup, d'autres qui restaient bas ou rentraient dans le jeu. On s'adapte."

"Quand un latéral gauche monte souvent, tu rentres à l’intérieur et tu es plus proche pour défendre et reprendre sa place, car il est plus haut que toi. S’il est bas, ça te permet de rester en un contre un. Parfois, quand il ne monte pas, tu ne peux pas créer le deux contre un. Tu t’adaptes en fonction de ton arrière gauche, offensivement comme défensivement."

La faculté d'adaptation de Carrasco sera-t-elle décisive ?

Une adaptation que, grâce à son expérience, Yannick Carrasco semble plus à même de faire qu'un autre joueur. Rappelons aussi qu'il évoluait presque en qualité de piston gauche sous les ordres de Roberto Martinez. L'ancien de l'Atlético n'a jamais été un grand fan des tâches défensives, mais il semble, peut-être, plus à même de les accomplir que les autres ailiers.

Cependant, une titularisation de Yannick Carrasco ne voudrait pas dire que Doku va se retrouver sur le banc. En qualifications comme en club, le joueur de City a déjà évolué à droite, avec brio. Voir les deux joueurs associés sur les ailes et épaulés par De Bruyne et Lukaku semble donc probable et cohérent, à la fois tactiquement que dans la diversification des profils utilisés. Toutefois, c'est Tedesco qui fera le dernier choix, et Lukebakio, Bakayoko et Trossard n'ont certainement pas dit leur dernier mot...