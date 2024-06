Le PSG réalise un transfert très surprenant et un peu polémique

Le Paris Saint-Germain a officialisé son premier transfert de l'été, et il est assez surprenant. Le champion de France a en effet annoncé l'arrivée du meilleur gardien de but du championnat russe.

Gianluigi Donnarumma a une nouvelle doublure. Le PSG a en effet annoncé officiellement l'arrivée de Matvey Safonov (25 ans), en provenance du FK Krasnodar. Le portier russe arrive pour un montant estimé entre 18 et 20 millions selon les médias français, et s'engage dans le club de la capitale jusqu'en 2029.

Safonov est le gardien n°1 de l'équipe nationale russe, et compte 14 caps avec la Sbornaya. Présent en sélection depuis 2020, il fait partie de la génération de gardiens de but qui doivent succéder à la légende Igor Akinfeïev, et ses qualités ne sont pas remises en doute.

Le FK Krasnodar a en effet réalisé une saison de haut vol, manquant de chiper le titre au Zenit Saint-Pétersbourg lors de la dernière journée, et Safonov y a été pour beaucoup. Avant l'expulsion de la Russie et de ses clubs de toute compétition internationale, il a également joué 17 matchs européens avec Krasnodar.

Un transfert polémique

Mais c'est bien sûr ce conflit qui rend le transfert de Matvey Safonov surprenant. Les exemples de stars russes décrochant un transfert en Europe depuis le début de la guerre en Ukraine ne sont pas légion. On peut nommer Arsen Zakharyan, milieu créatif passé du Dynamo Moscou à la Real Sociedad l'été dernier. Safonov sera le plus gros transfert de Russie vers l'Europe depuis 2022.

Le FK Krasnodar, cependant, n'est pas considéré comme un club "proche du pouvoir" et n'appartient pas à un milliardaire faisant partie des proches de Vladimir Poutine. Mais plusieurs analystes ont souligné que tout argent dépensé à destination de la Russie finançait, au moins en partie, le "système" russe.

Matvey Safonov aurait également, selon L'Equipe, de petites casseroles sur le plan personnel puisqu'il aurait d'importantes dettes de pensions alimentaires impayées vis-à-vis de sa femme, avec laquelle il est en instance de divorce.