L'heure de vérité pour Roberto Martinez : "J'ai emmené sept chemises"

Ce soir, le Portugal fait son entrée dans la compétition face à la République Tchèque. Un moment que Roberto Martinez attend depuis longtemps.

Après avoir échoué en phase de groupe de la Coupe du Monde 2022, c'est avec le Portugal que Roberto Martinez doit retrouver la phase à élimination directe d'une grande compétition. Outre les Tchéques, l'équipe affrontera également la Turquie et la Géorgie.

Un groupe abordable sur papier, d'autant que les Portugais ont roulé sur leurs adversaires en qualification (dix victoires en dix matchs, une différence de buts de 36 - 2). Mais attention tout de même : le noyau a montré quelques failles lors des défaites contre la Croatie et la Slovénie en amical.

"La compétitivité du vestiaire est plus grande que lors des qualifications. Nous avons de nouveaux joueurs, qui ont montré un très bon niveau. Maintenant, on doit bien travailler. Le talent est là, c'est un fait, mais nous devons montrer de la force sans le ballon, montrer nos ressources psychologiques, que l'on peut faire face à l'adversité" a déclaré Roberto Martinez lors de la dernière conférence de presse.

Le Portugal parmi les favoris

L'ancien sélectionneur des Diables veut voir son groupe grandir dans le tournoi : " On est prêts mais on n'est pas encore à notre niveau maximum, cela ne pourra arriver qu'après les trois matches. J'ai emmené sept chemises (sourire), pas trois. Mais cela dépend déjà du niveau que nous allons montrer sur les trois premiers matches".

Comme lors de son passage sur le banc belge, Martinez s'appuie sur plusieurs joueurs d'expérience, y compris certains évoluant en Arabie Saoudite : "C'est très important. De par mon expérience dans les tournois internationaux, je sais qu'il faut avoir ce mélange entre expérience et nouveaux talents. C'est le cas ici. Cristiano Ronaldo et Pepe ont une expérience qu'il n'y a dans presque aucun autre vestiaire, ce sont les deux joueurs les plus âgés de la compétition".