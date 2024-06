🎥 Des supporters géorgiens et turcs en viennent aux mains dans les tribunes !

La rencontre entre la Turquie et la Géorgie a été ternie par des scènes de violences entre certains supporters turcs et géorgiens dans les gradins du BVB Dortmund Stadium.

Des supporters géorgiens ont franchi les barrières de leur section. S'en est suivi un affrontement entre des supporters des deux camps, entraînant une intervention de la police pour rétablir le calme.

Celle-ci a maîtrisé la situation, qui s'est rapidement calmée. Mais les incidents ont entaché la rencontre.

Georgian fans have broken through barrier of their section in one corner of Dortmund stadium. Small scuffles broke out with Turkish fans. Turkey supporters have now retreated and riot police are re-establishing the barrier. Situation has now calmed down. #EURo2024 pic.twitter.com/a5FtsAhjEY