Les Diables savent déjà comment ça se passera samedi : "Il aime ce genre de pression"

Romelu Lukaku a reçu une tonne de critiques après le match contre la Slovaquie en raison de ses occasions manquées. Tous ceux qui connaissent un peu l'attaquant en sont sûrs : il aura les crocs samedi.

Lukaku est le genre de joueur toujours à la recherche d'un défi. Un jour, on lui a demandé s'il avait regardé 'The Last Dance', le documentaire sur Michael Jordan et les Bulls, sur Netflix. Sachant très bien qu'en tant qu'adepte de la NBA, il l'avait déjà vu plusieurs fois.

Dans le documentaire, Michael Jordan, le plus grand basketteur de tous les temps, parlait de comment il se servait des critiques pour prouver aux gens qu'ils avaient tort. Lukaku s'y est reconnu, a-t-il assuré. Il y a peu de gens qui le connaissent mieux que Jan Vertonghen et lui aussi sait que samedi, aucun Diable ne sera plus prêt que Lukaku.

"Romelu et moi, nous parlons énormément. Rom est très ouvert à ce sujet. Il a déjà vécu beaucoup de choses dans sa carrière, des hauts et des bas. Un jour, tu es le héros, le jour suivant, tu rates deux occasions et tu es la cible des critiques. Mais il n'y a personne en qui j'ai plus confiance que lui".

La force mentale de Romelu Lukaku

"Je peux imaginer que cela ne fera que le motiver davantage. En termes de mentalité, personne n'est plus fort que lui. Romelu adore ces moments où toute l'attention est sur lui. Samedi, il trouvera le chemin des filets, j'en suis convaincu", affirme Jan Vertonghen.

Peut-être que c'est aussi dans la création que les Diables devront être meilleurs, afin de trouver KDB plus haut. "C'est pour ça qu'on joue avec deux 6, pour ouvrir de l'espace au 10, et Kevin est le meilleur 10 du monde. Je ne vais pas dévoiler tout le plan tactique, mais c'est vrai qu'il faut mieux trouver nos automatismes", regrette Vertonghen. Après tout, De Bruyne n'a que peu joué avec Mangala et Onana.

"Les automatismes prennent un peu plus de temps en équipe nationale qu'en club. Mais ici, je vois un Kevin très différent par rapport à la Coupe du Monde. En tant que capitaine, il est un exemple. Mettre Kevin et Romelu en position idéale est notre plus grand objectif pour cet Euro", conclut le recordman de caps en sélection nationale.