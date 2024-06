Pas d'entraînement, jour en famille, pas d'interviews : comment les Diables ont été protégés avant le match contre la Roumanie

L'Union Belge a déployé un véritable bouclier médiatique à partir du lendemain de la défaite contre la Slovaquie. Aucun des joueurs ayant participé au match de lundi ne se présentera devant la presse avant la traditionnelle conférence de presse de veille de match.

Cela nous est passé par la tête dès que le nom de Jan Vertonghen a été annoncé pour la conférence de presse du "jour d'après" : l'Union Belge sait ce qu'elle fait. Qu'il s'agisse de Tedesco, du responsable presse Stefan Van Loock ou d'un travail collectif, quelqu'un a clairement pensé la semaine des Diables sous un angle très protecteur.

En effet, même après deux jours sans entraînement pour les titulaires, l'entraînement de ce jeudi sera fermé à la presse. Ensuite, ce sont deux joueurs qui se présenteront devant la presse : Youri Tielemans, peu impliqué contre la Slovaquie et réputé taiseux, et... Arthur Theate, de retour de blessure.

Pas de Lukaku, de Doku, de Trossard ou de Carrasco, et ce n'est pas un hasard. De même, ce mercredi, ce sont Franky Vercauteren, directeur technique, et Jelle Schelstraete, directeur opérationnel de l'Union Belge, qui se sont présentés.

Des Diables "protégés" ?

Pas des interlocuteurs inintéressants, mais évidemment pas ceux que la presse souhaitait interroger après le match contre la Slovaquie. "Je ne dirais pas que c'est fait pour protéger les joueurs, mais pour les gérer", nuance Vercauteren, qui a également relativisé la pression désormais sur les épaules des Belges (lire ici).

"Ca peut bien sûr arriver qu'on dise à un joueur qu'il vaut mieux qu'il n'aille pas devant la presse. Malheureusement pour vous", sourit le directeur technique de la fédération. "On réfléchit alors aux autres activités qu'on peut mettre en place. C'est de la gestion. Mais j'y participe le moins possible (rires)".

En attendant, les Diables ont disposé de deux jours de congé cette semaine. Ils ont pu voir leur famille et, ce mercredi, ils avaient quartier libre pour aller en ville, jouer au golf ou simplement se reposer. Une approche détendue, mais on ne doute pas qu'en coulisses, ça travaille ferme. Loin des regards et des questions de la presse...