Un ancien Diable Rouge fustige : "Tedesco ne m'a pas répondu"

Domenico Tedesco et les Diables ont pris un faux départ avec une courte défaite face à la Slovaquie, qui apporte non seulement des critiques mais qui soulève également beaucoup de questions.

Jérémy Doku a été pointé du doigt pour sa mauvaise passe qui a engendré le but slovaque.

Toutefois, pour Gert Verheyen, présent en conférence de presse, c'est toute la phase qui est à remettre en question : "Tedesco n'a pas répondu à ma question quand je lui ai demandé si c'était une consigne tactique. Il m'a dit qu'ils analysent tout après", raconte Verheyen à Sporza.

"Le fait que cela se soit produit signifie que le sélectionneur ne s'est pas occupé de travailler les remises en touche. Le résultat est cinglant et il fait mal. Il est évident que cette passe est une grosse erreur. Et je ne sais pas non plus à qui était destiné cette passe, à Faes ou Debast ? A partir de là, la situation était perdue, mais la remise en jeu est pour moi la plus grosse erreur", conclut Verheyen.