Euro 2024 : la Serbie sauve les meubles dans la douleur

Dans le groupe C, avec zéro et un point, la Serbie et la Slovénie étaient en quête de victoire à l'occasion de cette deuxième journée.

La première période était prudente. La Serbie prenait les choses en main puis les Slovènes entraient peu à peu dans la partie. Mais la rencontre restait peu animée dans son ensemble. Jan Oblak gardait toutefois le zéro en fin de période devant Aleksandar Mitrovic (42e) empêchant l'ancien Anderlechtois d'ouvrir le score. Après le repos, la Serbie restait dominatrice et tentait de forcer le verrou mais Jan Oblak restait attentif. La Slovénie tentait autant que possible de sortir la tête de l'eau et faisait même mieux, en ouvrant le score un peu à la surprise générale. Lancé au deuxième poteau, Zan Karničnik était à la réception d'une excellent centre pour ouvrir le score (68e). Mitrogol répondait dans la foulée mais trouvait la barre. Karničnik passait alors près du doublé mais son tir était trop croisé. Alors qu'on se dirigeait vers une victoire surprise des Slovènes, Luka Jovic, entré en deuxième période égalisait dans les arrêts de jeu (90e+5), reprenant un ballon de la tête sur corner. La Serbie conserve ainsi un mince espoir et devra arracher sa qualification face au Danemark. La Slovénie compte deux unités mais devra également prendre des points face à l'Angleterre lors de l'ultime journée.