Euro 2024 : la France et les Pays-Bas dos-à-dos

Le groupe D offrait un choc entre la France et les Pays-Bas qui s'affrontaient à Leipzig. Les deux formations comptaient trois points et espéraient valider leur billet pour le tour suivant.

Avec une victoire dans la douleur de chaque côté lors de la journée précédente, France et Pays-Bas se retrouvaient à Leipzig pour l'affiche de la soirée.

Jeremie Frimpong alertait Mike Maignan d'une frappe croisée dès la première minute de jeu, avant qu'Antoine Griezmann ne réplique d'une frappe déviée par Bart Verbruggen. La partie débutait fort. Ce dernier s'illustrait à nouveau au quart d'heure avec une glissade qui galvaude un caviar de Rabiot puis de Kanté. Cody Gakpo voyait ensuite sa frappe déviée en corner par Mike Maignan.

Pas de but à la pause mais des occasions et deux équipes bien en place. Après le repos, Adrien Rabiot (57e), Marcus Thuram (60e) puis Ousmane Dembélé (68e) manquaient le cadre de l'ancien portier Anderlechtois. Les Néerlandais ouvraient alors le score (69e) mais le but de Xavi Simons était refusé pour une position de hors-jeu de Denzel Dumfries. Après cela, la possession était surtout française mais restait stérile.

Les occasions se rarifiaient et le match se terminait finalement sans but. Les deux équipes repartent avec un point et se disputeront le classement final à distance lors de l'ultime journée avec la Pologne pour la France, et l'Autriche pour les Pays-Bas.