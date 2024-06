La clef de Belgique-Roumanie ? "Il avait mangé Lukaku à l'époque..."

À la veille d'un Belgique-Roumanie crucial, Walfoot vous livre les clefs de la rencontre. L'une d'elles, c'est le duel Dragusin-Lukaku... que notre buteur a déjà perdu plus tôt cette saison.

Après la défaite face à la Slovaquie, il était probablement le joueur le plus touché : Romelu Lukaku n'a pas disputé son meilleur match sous les couleurs des Diables, et n'a pas trouvé le chemin des filets. Plus précisément, il l'a trouvé à deux reprises, en vain.

Pour que la Belgique relève la tête, il faudra que "Big Rom" se reprenne. Mais alors que contre la Slovaquie, il faisait face à son ancien coéquipier de l'Inter Milan Mile Skriniar, c'est un autre gros morceau qu'il devra se coltiner ce samedi face à la Roumanie.

"LA star de la sélection, c'est indéniablement Radu Drăgușin (22 ans). De par son statut de leader naturel, sa présence, son aura, son attitude sur le terrain, ce qu'il dégage... C'est lui, le moteur de cette équipe roumaine", nous assure Alexandre Lazar, journaliste franco-roumain, rédacteur pour So Foot, fondateur du média Foot Roumain sur X et Instagram.

Drăgușin évoluait au Genoa en première partie de saison, aux côtés notamment d'un certain Koni De Winter. Et le défenseur central roumain a tellement impressionné qu'il a décroché un transfert pour Tottenham l'hiver dernier. Il y a joué 9 matchs, y faisant progressivement son trou.

Mais l'un de ses matchs référence aura été avec le Genoa, face à la Roma... de Lukaku. "Le duel Drăgușin-Lukaku sera crucial. En début de saison, face à la Genoa, Lukaku n'avait pas existé. Drăgușin l'avait muselé, comme il avait muselé Osimhen, Vlahovic... Il a été le meilleur défenseur de Serie A sur la première partie de saison", assure Lazar.

Autant dire qu'il faudra faire mieux cette fois et prendre sa revanche. "Car on sait quand même qu'un des points faibles belges, c'est que si Lukaku rate tout, c'est compliqué", lance notre interlocuteur. C'est bien résumé...