"Nous n'avons pas le couteau sous la gorge" : Wout Faes analyse la situation des Diables après la victoire de l'Ukraine contre la Slovaquie

La Belgique n'a déjà plus le droit à l'erreur, et devra gagner ses deux prochains matchs, contre la Roumanie et l'Ukraine. Wout Faes, en conférence de presse, a évoqué la situation des Diables après la victoire de l'Ukraine face à la Slovaquie.

Rectifier le tir, et rester dans la compétition. Tels seront les deux mots d'ordre, ce samedi à Cologne, contre la Roumanie. Ce sont aussi les propos évoqués par Wout Faes en conférence de presse.

"Bien évidemment, tout le monde veut faire mieux. On s'est créés beaucoup d'occasions, on aurait gagné le match en étant plus efficaces. Mais c'est le football. Si on continue de la sorte et qu'on corrige le tir, avec un petit peu plus d'intensité, on peut vraiment espérer faire un bon résultat demain."

Nous n'avons pas plus le couteau sous la gorge après la victoire de l'Ukraine"

Après la victoire de l'Ukraine contre la Slovaquie, la Belgique est la seule équipe de son groupe à ne pas compter trois points. Les Diables peuvent donc remettre les compteurs à zéro... ou quasiment tout perdre.

"Nous n'avons pas le couteau sous la gorge, j'étais content de voir ce résultat. Si on gagne demain, on aura tout en main. Il faut avoir un sentiment positif et se dire qu'on doit gagner les deux prochains matchs. Ça aurait été mieux de faire 1-1 contre la Slovaquie, mais c'est ainsi."

La Belgique devra se méfier des contres de la Roumanie

La Roumanie qui pourrait, au même titre que la Slovaquie, se présenter avec un style de jeu qui ne convient pas vraiment aux Diables. Celui d'une équipe qui ne laisse pas d'espace et qui profite de la moindre erreur pour se reconvertir. Contre l'Ukraine lors de la première journée, les Roumains n'ont compté que 30% de possession de balle, mais ont su punir leur adversaire à trois reprises.

"Bien sûr, on connaît bien la Roumanie. On les a beaucoup analysés. Je n'ai pas été surpris de voir leur match contre l'Ukraine, car chaque sélection qui se qualifie pour l'Euro est une bonne sélection. C'était un excellent résultat pour la Roumanie, mais on a bien analysé ce match et on sera prêt."

"On sait qu'ils peuvent mettre une grosse pression, mais ils peuvent aussi rester très bas et très compacts. On ne sait jamais comment une équipe va jouer, on doit s'attendre à tout. S'ils mettent du pressing, ce sera peut-être mieux pour nous. Mais ils peuvent aussi se mettre très bas, puis se montrer très dangereux sur les contres."