Après l'explosion d'Adriano, le retour de Paolino Bertaccini en Belgique ? "J'aimerais revenir, je suis déjà en contact avec plusieurs clubs"

Après sept années passées loin de la Belgique, Paolino Bertaccini aimerait revenir à l'intérieur de nos frontières. Entretien avec un joueur que l'on pourrait bien revoir fouler les pelouses de Challenger Pro League la saison prochaine...

Si tout le monde en Belgique voit désormais qui est Adriano Bertaccini, l'attaquant de Saint-Trond qui a marqué les esprits sous les couleurs du RFC Liège, devenant le meilleur buteur du championnat lors de sa première demi-saison en Challenger Pro League, il ne faut pas oublier que le premier Bertaccini à avoir fouler les pelouses professionnelles belges s'appelle Paolino.

Passé par Charleroi, le Standard, Bruges et Genk pendant sa jeunesse, le grand-frère d'Adriano (23 ans), de trois ans son ainé (26 pour Paolino, donc) est monté au jeu à deux reprises avec les Limbourgeois en Jupiler Pro League et compte une vingtaine de rencontres avec le Cercle de Bruges, en deuxième division.

Sur un côté ou au cœur du jeu, Paolino Bertaccini sait se rendre décisif

En 2017, Paolino Bertaccini avait quitté le pays pour Arouca. Revenu en 2019 à Deinze, le natif de Charleroi a ensuite pris la direction de l'Autriche et Innsbruck. "Ils avaient d'abord besoin de joueurs pour la deuxième équipe, en D3. J'y ai marqué onze buts en treize matchs et j'ai su taper dans l'œil de l'entraîneur de l'équipe première, qui m'avait pris en stage. J'ai fait une très bonne saison avec eux et j'ai été repéré par mon club actuel, le Floridsdorfer AC (club viennois de deuxième division). Les dirigeants sont venus me parler à même le terrain, juste après le match. Ils m'ont directement dit qu'ils me voulaient."

Un pas en avant, que Paolino Bertaccini a évidemment fait. "La première année, je marque trois buts et délivre treize passes décisives. Puis cette année, c'est ma meilleure saison. J'ai inscrit sept buts et délivré quatre assists alors que j'ai manqué le début de saison, je suis arrivé six semaines après les autres. Pour le reste, l'entraîneur m'a considéré comme un titulaire indiscutable. J'ai marqué deux buts de la tête, ce que je n'avais jamais fait auparavant, et j'aurais pu avoir plus d'assists si mes coéquipiers avaient converti leurs occasions."

J'ai même dû dépanner dans un rôle de numéro 6"

Une très bonne saison individuelle... et aussi collective, malgré une situation peu évidente. "Le groupe est composé de 16 ou 17 joueurs, avec cinq ou six joueurs de la réserve qui viennent compléter le noyau. Dès qu'il manque quelques joueurs en raison de blessures ou de suspensions, cela devient très compliqué. J'ai même dû jouer quelques matchs dans une position de numéro 6 pour dépanner" témoigne celui qui a plutôt l'habitude d'évoluer dans une position de milieu offensif ou d'ailier.

Le Floridsdorfer AC a terminé à la cinquième place du championnat et ne verra donc pas la première division l'année prochaine. "En début de saison, le club voulait terminer dans le top 5. Mais, à la trêve hivernale, nous étions deuxièmes. Tout le monde s'est alors dit que la montée était possible et qu'il fallait faire le maximum, mais ça n'a malheureusement pas été possible. Malgré ça, nous restons très fiers de ce que nous avons accompli."

Paolino Bertaccini de retour en Belgique ?

Après sept années passées loin de la Belgique, entrecoupées de ce retour à Deinze entre août 2019 et janvier 2020, Paolino Bertaccini, sous contrat jusqu'en 2025 à Innsbruck, aimerait désormais revenir à l'intérieur de nos frontières... d'autant que l'ancien international espoir se mariera ce samedi, quelques heures seulement avant Belgique - Roumanie.

"L'année passée, les premiers de D2 voulaient m'acheter et avaient proposé 50.000€ à mon club. Après deux semaines de négociations, mon club a refusé. Le championnat allait reprendre la semaine suivante et j'étais le meilleur de l'équipe à ma position, ils n'auraient pas eu le temps de retrouver quelqu'un comme moi en si peu de temps. C'est dommage, car aujourd'hui, j'aurais pu évoluer en première division."



J'aimerais revenir en Belgique, je suis déjà en contact avec quelques clubs"

"Cet été, j'ai comme objectif de revenir en Belgique. Sept ans à l'étranger, c'est long et beaucoup de sacrifices. Je suis déjà en contact avec deux ou trois clubs de Challenger Pro League. Peut-être que cette fois, ça se fera. Je l'espère, du moins. J'ai envie de remontrer en Belgique que j'ai des qualités. La semaine prochaine, on va reprendre la préparation avec le club. Je me mettrai alors autour de la table avec les dirigeants et mes représentants pour voir ce qu'il est possible de faire."