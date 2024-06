Coup dur en vue pour Vincent Kompany, qui pourrait voir un cadre du Bayern poussé vers la sortie avant la fin de son contrat

Proche d'officialiser sa deuxième recrue de l'été, le Bayern Munich voudrait se séparer de Joshua Kimmich avant la fin de son contrat. Un coup dur certain pour Vincent Kompany.

En vue de la saison prochaine, le Bayern Munich est déjà proche d'officialiser sa seconde recrue. La première fut Hiroki Ito, défenseur central de Stuttgart. La seconde sera Michael Olise, l'une des révélations de la saison en Premier League.

Un début de mercato intéressant, qui pourrait cependant être compensé par le départ de l'une des stars de la formation bavaroise.

En fin de contrat en 2025, Joshua Kimmich pourrait en effet quitter l'Allianz Arena dès cet été, selon les informations de Sky Sports Germany. En effet, le Bayern aimerait vendre son médian défensif avant la fin de son contrat, afin de récupérer une indemnité de transfert. Kimmich, de son côté, ne serait pourtant pas contre le fait d'honorer sa dernière année de bail... ce qui ne serait pas l'avis de son club. Une prolongation de contrat serait impossible.

Vincent Kompany pourrait perdre l'un de ses cadres, Joshua Kimmich

Toujours selon la même source, le joueur de 29 ans, présent avec la Mannschaft à l'Euro 2024, se serait séparé de ses représentants, même s'il demeure soutenu, en interne. Il faut donc directement l'appeler pour tenter de le recruter.

Actuellement, cinq clubs seraient susceptibles d'enrôler Joshua Kimmich : Manchester City, Liverpool, Arsenal, le Real Madrid ou le FC Barcelone. Après avoir fait toute sa carrière en Bundesliga, il voudrait désormais découvrir l'un des plus grands championnats étrangers.

Son problème, c'est son salaire, estimé à 20 millions d'euros par an. Il faudra donc avoir les reins bien solides pour se positionner sur le dossier, mais il est certain qu'à 29 ans, Kimmich est en pleine fleur de l'âge et l'un des vice-capitaines de l'Allemagne pourrait représenter une sacrée plus-value pour n'importe quelle équipe du Monde.