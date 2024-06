La malchance de Lukaku : "Il aura même peur de célébrer quand il marque, maintenant..."

Jérémy Doku entretient une excellente relation avec Romelu Lukaku. Il sait donc comment le buteur des Diables se sent après ces deux matchs particulièrement frustrants.

Trois buts annulés : sans la VAR, Romelu Lukaku serait le meilleur buteur de l'Euro 2024 à l'heure actuelle. "Il n'a pas eu beaucoup de chance jusqu'à présent, mais il est heureux que nous ayons remporté notre deuxième match", assure Jérémy Doku.

Lukaku n'a cependant pas vécu deux matchs catastrophiques : son impact dans le jeu est réel, et il a délivré une passe décisive sur le but de Tielemans. "Il est content de son influence sur le jeu, des occasions qu'il se crée. Et en regardant les matchs, on voit son importance pour l'équipe", déclare Doku, qui le connaît bien.

"Maintenant, c'est vrai qu'il n'osera peut-être plus célébrer ses buts", sourit l'ailier de Manchester City. "Mais il n'est pas frustré".

Malgré leur différence d'âge, on peut également voir que Doku et Lukaku s'entendent très bien, et "Jerre" a expliqué cette relation : "Ce qui est positif, c'est qu'on se dit les choses, en bien ou en mal. Malgré cette différence d'âge, quand tu es sur le terrain, tu es sur un pied d'égalité donc tu oses dire les choses".