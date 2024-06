Les Diables peuvent déjà être presque assurés aujourd'hui d'être meilleurs troisièmes (s'ils évitent la catastrophe contre l'Ukraine)

Ce lundi, le groupe B livrera ses ultimes verdicts. Et cela pourrait bien d'ores et déjà assurer les Diables Rouges, s'ils sont 3e de leur groupe, à passer en 8e de finale.

Ce soir, deux matchs sont au programme avec Albanie-Espagne et Croatie-Italie. Des matchs qui peuvent avoir une incidence sur la situation des Diables Rouges avant Ukraine-Belgique.

Si l'Italie et l'Espagne ne perdent pas, la Belgique serait en effet quasiment assurée de finir parmi les 4 meilleurs troisièmes si elle termine à la 3e place de son groupe. En effet, avec la Hongrie troisième avec 3 points et une mauvaise différence de buts dans le groupe A et, dans le groupe B, un troisième à 2 points maximum, les Diables seraient au-dessus.

Autrement dit : un nul face à l'Ukraine assurerait les Diables d'une qualification, quel que soit le scénario dans l'autre rencontre entre Roumanie et Slovaquie. Ces deux dernières sont quant à elles à presque 100% assurées d'une qualification en cas de match nul, et on peut s'attendre donc à ce que ça ne prenne pas de risques.

Les Diables ne doivent pas calculer

Ce sont des calculs d'apothicaire très risqués, car une défaite contre l'Ukraine signifierait presque à coup sûr la 4e place. Seule une victoire slovaque nous sauverait alors de l'élimination directe. Mais même dans ce scénario (défaite contre l'Ukraine et victoire slovaque, donc 3e place), la Belgique devrait rester parmi les meilleurs troisièmes, à la faveur d'une meilleure différence de buts par rapport aux Hongrois.

Enfin, pas besoin de vous expliquer que finir premier du groupe (une forte probabilité en cas de victoire contre l'Ukraine) est bien mieux pour la suite du tournoi : nous éviterions la partie de tableau où figurent virtuellement pour le moment la France, le Portugal, l'Allemagne et l'Espagne. Bref : les Diables, eux, ne doivent pas calculer.