Reprise : Bruges retrouve les terrains et joue la carte jeune

C'est au tour du champion en titre de retrouver le chemin des terrains afin de préparer une nouvelle saison qui s'annonce également chargée, avec en prime, un titre à défendre.

Le Club de Bruges a retrouvé le chemin des entraînements, toujours sous les ordres de Nicky Hayen. Les Blauw & Zwart se sont donc retrouvés à Westkapellen pour une première séance.

Privé de plusieurs cadres actifs à l'Euro ou à la Copa America (De Cuyper, Jashari, Skov Olsen, Skoras et Ordonez), plusieurs titulaires de la saison dernière - Vanaken, Mignolet, Mechele, Nusa et Vetlesen - ont également bénéficié de repos supplémentaire et étaient donc également absents pour la reprise.

Ferran Jutgla était bien présent tout comme Dedryck Boyata. Romeo Vermant est de retour après son prêt à Westerlo, et devrait recevoir une nouvelle chance sous les ordres de Hayen.

Enfin, une douzaine de jeunes a également été intégrée dans le noyau A en ce tout début de préparation. Ils reçoivent ainsi une chance de se montrer et de gagner leur place dans le noyau A pour la suite de la préparation et du stage à venir, comme l'explique Het Laatste Nieuws.