Le Club de Bruges s'apprête à accueillir sa deuxième recrue estivale

Le Club de Bruges va dire au revoir à plusieurs joueurs très importants. Tandis que Nusa pourrait partir, Odoi est sur le point de signer à l'Antwerp.

Le mercato estival sera donc sous le signe du renouveau et de la reconstruction. Le Club a déjà annoncé l'arrivée d'Ardon Jashari, international suisse.

Depuis plusieurs semaines, on sait que le Club de Bruges a conclu un accord avec Estudiantes pour le transfert de Zaid Romero (24 ans).

Le défenseur central argentin a disputé 25 rencontres cette saison. Le Club de Bruges va débourser 5,5 millions d'euros pour le recruter.

Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, Zaid Romero arrivera en Belgique cette semaine afin de finaliser son transfert.

🔵⚫️ Infos #Clubbrugge :

🛬🇦🇷 Zaid Romero arrives this week in Belgium in order to complete his move to Blauw&Zwart.

