Le guide complet des supporters belges : tout ce qu'il faut savoir sur Stuttgart !

Les Diables Rouges ont corrigé le tir à Cologne après le faux départ de Francfort. Désormais, direction Stuttgart pour le dernier match de poules : voici le guide de la ville où logent les Diables depuis le début de l'Euro 2024.

Après Francfort et Cologne, les Diables Rouges joueront "à domicile" - à savoir, près de leur camp de base de Ludwigsbourg - pour ce troisième match de poules : direction la Mercedes-Benz Arena, ou plutôt Stuttgart Arena, absence de naming oblige en compétitions UEFA oblige, pour Ukraine-Belgique !

Ce sera le déplacement le plus lointain dans cette première phase de la compétition pour les Diables Rouges, dans un stade qui a vu le Vfb Stuttgart finir 2e de Bundesliga et une ville que nous avons appris à connaître, y logeant depuis le début du tournoi. Walfoot.be vous présente donc son guide de Stuttgart.

Mobilité à Stuttgart

Comme durant tout le tournoi, on ne peut que vous conseiller de prendre le train pour vous rendre à Stuttgart, car vous disposez avec votre ticket d'un abonnement gratuit pour les transports en commun allemands, valable la veille et le jour du match. Il comprend les trains jusqu'à Stuttgart (5h depuis Bruxelles, via Liège et Cologne) ainsi que les U-Bahn et S-Bahn en ville.

© photonews

En voiture, la route est plus longue que jusqu'à Stuttgart et peut s'avérer pénible, truffée d'embouteillages. Prévoyez 6 bonnes heures de route depuis Bruxelles, au moins 5 depuis Liège. Le ticket pour le match ne comprend pas de parking. Voici les informations concernant les "Park + Ride" de la ville et des alentours : https://www.vvs.de/rundum-mobil/unterwegs/park-ride/uebersicht-aller-p-r-angebote. Des parkings souterrains payants existent bien évidemment partout en ville.

Enfin, dans Stuttgart, pas d'inquiétude : les points d'intérêt de la ville, à savoir le long parc Schlossgarten, la fanzone sur la Schlossplatz ou le centre-ville plus piéton, sont à quelques dizaines de minutes de marche de la gare centrale.

La fanzone de Stuttgart

La fanzone majeure de Stuttgart se trouve sur la Schlossplatz, ou place du château, plus belle place de la ville malheureusement un peu défigurée par les installations mises en place pour l'Euro 2024. Elle se trouve à 10 bonnes minutes de marche de la gare centrale de Stuttgart.

© photonews

Cette fanzone sera naturellement ouverte de 13h à 23h (au moins) durant cet Euro, et vous pourrez donc y voir les matchs de 18h et 21h ce mardi. Des stands de nourriture et des bars y sont accessibles, mais attention : l'affluence peut y être massive durant certains matchs.

Une autre fanzone plus petite se situera dans le Mittlerer Schlossgarten, où se trouve également un "biergarten" très recommandable équipé d'écrans géants. Un endroit idéal pour flâner et se poser durant les journées ensoleillées annoncées.

Que faire à Stuttgart ?

Stuttgart n'est pas la ville la plus riche en patrimoine d'Allemagne, mais si vous cherchez des activités pour quelques jours sur place, il y a de quoi faire. Tout d'abord, Stuttgart est la ville de naissance de l'automobile, et en tant que telle, elle compte quelques musées dédiés.

© Voetbalkrant.com

À proximité de la Stuttgart Arena, vous trouverez le Mercedes-Benz Museum, qui retrace l'histoire de la légendaire marque de voiture et de l'automobile en général. Il contient de nombreux véhicules de légende en exposition. Le musée Porsche se situe un peu plus en extérieur du centre mais offre également une belle exposition. Enfin, Stuttgart compte également un musée... du cochon, plus insolite, en plus des traditionnels musées d'arts et d'histoire qui valent toujours le coup d'oeil.

Au vu de la météo, privilégiez peut-être une promenade en extérieur dans le Schlossgarten, qui s'étale de l'arrière de la gare centrale jusqu'au stade en passant le long d'étangs, de thermes et même d'un zoo et d'un jardin botanique.

Pour une belle vue sur la vallée de Stuttgart, rendez-vous soit à la tour télé de la ville, ou au mausolée de Wilhelm Ier ("Grapkapelle auf dem Würtemberg) où est enterré l'ancien roi du Wurtemberg et son épouse, petite-fille de Catherine la Grande de Russie.

Le jour d'Ukraine-Belgique

La veille d'Ukraine-Belgique, soit ce mardi, l'ambassade de 1895 - la fédération de supporters belges - se situera à la Karslplatz, juste à côté de la fanzone principale. Vous pourrez y rencontrer de 13 à 17h les membres de 1895, qui répondront à toutes vos questions.

Le jour du match, un point de rendez-vous est prévu dans le Mittlerer Schlossgarten, juste derrière la gare centrale. Dans ce parc seront organisées des activités spécialement pour les supporters belges - bars, DJ sets et bien sûr le départ de la fanwallk. Rendez-vous dès 11h le mercredi, jusqu'à 15h30.

Vers 15h30, les supporters belges se dirigeront vers Mineralbäder, un peu plus haut dans le parc, pour le départ de la fanwalk qui devrait arriver vers 16h45 au stade (coup d'envoi 18h). Walfoot.be y sera et vous y donne rendez-vous !