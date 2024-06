Le onze de la rédaction : Tedesco ne devrait pas changer grand chose, et ça nous va très bien !

Pour Ukraine-Belgique, Domenico Tedesco ne devrait pas changer une équipe qui gagne. C'est du moins notre avis, et c'est ce qui devrait se passer !

Change-t-on une équipe qui gagne ? Probablement pas, même si bien sûr, chaque match a sa propre vérité et son propre schéma. On sait cependant qu'un absent est inévitable : Dodi Lukebakio, suspendu. Il est le seul point d'interrogation de notre onze.

En effet, l'un des changements les plus convaincants entre Belgique-Slovaquie et Belgique-Roumanie a été le remplacement d'Orel Mangala par Youri Tielemans, et on ne voit aucune raison de changer cela. Onana et De Bruyne sont bien sûr incontournables, tout comme Doku et Lukaku devant.

Derrière, sauf surprise de taille, le duo Theate-Vertonghen sera reconduit après un retour réussi dans l'équipe. Faes et Castagne sont eux aussi des certitudes. Cela nous laisse donc avec le seul poste d'ailier droit pour le remplacer.

Tedesco a trois options : Johan Bakayoko, mais ce serait griller une cartouche d'entrée de jeu alors que le joueur du PSV Eindhoven peut faire exploser une défense en fin de match. Les profils de Doku et Bakayoko sont peut-être un peu trop semblables. Yannick Carrasco à gauche, ce qui décalerait Doku sur un flanc droit qu'il apprécie moins. Ou Leandro Trossard, à côté de ses pompes dans cet Euro.

Par défaut, notre choix se porterait plutôt sur Johan Bakayoko, quitte à se passer d'une option de fin de match.

Notre onze :

Casteels

Castagne-Faes-Vertonghen-Theate

Onana-Tielemans

De Bruyne

Bakayoko-Lukaku-Doku