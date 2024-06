Après Average Rob, un autre DJ belge annoncé à Stuttgart avant Ukraine-Belgique !

À Francfort, Average Rob et Omdat het kan étaient venus mettre le feu à la fanzone belge avec un DJ set de folie, ponctué par leur tube "On met la patate". Ce sera cette fois Henri PFR, autre DJ belge, qui sera présent.

Ce mercredi à Stuttgart, les supporters belges sont invités à se rendre dans le parc Mittlerer Schlossgarten, où une fanzone leur sera dédiée. Comme à Francfort et Cologne, 1895, la fédération des supporters, a organisé en collaboration avec la ville et l'UEFA des activités, ainsi que des stands de boisson et de restauration.

Dès 11h, la fanzone ouvrira, mais les supporters devraient surtout arriver 13h, comme à Francfort. On attend 10.000 supporters des Diables à Stuttgart pour ce match entre la Belgique et l'Ukraine. Et à 14h, la fête sera véritablement lancée avec un DJ set.

C'est cette fois Henri PFR, DJ bruxellois habitué des plus grandes scènes comme celles de Tomorrowland ou Lollapalooza, qui s'occupera de l'animation. Il a été invité par la fédération belge, comme l'avaient été Average Rob et Omdat het kan à Francfort.

Il aura fort à faire car ces deux derniers avaient mis une ambiance folle, bien aidés par leur tube "On met la patate", devenu l'hymne officieux des supporters belges dans cet Euro 2024. Rien n'empêche Henri PFR d'en proposer son propre remix, après tout...