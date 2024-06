Même Jan Vertonghen a été blessé par la réaction des fans : "Je n'ai jamais vécu ça auparavant".

Nous n'avons pas souvent vu Jan Vertonghen aussi blessé après un match. Le défenseur de 37 ans pensait avoir déjà tout vécu dans sa carrière, mais apparemment, il pouvait encore être surpris...

Jan Vertonghen a joué pendant des années en Premier League. Il sait ce qu'est la pression. Mais les sifflets après une qualification, même si le jeu n'était pas bon, cela a été difficile à vivre pour le vétéran des Diables. "Ce devait être une réaction émotionnelle, je pense", a déclaré Vertonghen. "Parce que nous n'avons pas réussi à remporter le groupe".

"Je n'en ai vraiment aucune idée. Je suis allé vers eux en premier pour les saluer, avec Kev. J'étais vraiment content de la qualification. Bon, non, c'est exagéré... J'étais satisfait de la qualification pour le prochain tour, surtout après cette défaite lors du premier match. Et je ne m'attendais pas à cette réaction du public".

Kevin a décidé en tant que capitaine et en tant que groupe, il faut réagir

Kevin De Bruyne a alors décidé, en tant que capitaine, de ne pas saluer ses supporters. "Il a pris cette décision en tant que capitaine et en tant que groupe, il faut le suivre. Je voulais sincèrement aller les saluer, mais... nous avons aussi le droit d'être déçus".

"Nous aussi sommes déçus de ne pas avoir fini premiers du groupe, de ne pas avoir marqué 20 buts et de ne pas avoir montré un meilleur jeu. Mais je n'ai jamais vécu cela, surtout pas après une qualification", a conclu Vertonghen sur le sujet.

Mais alors, pourquoi cela ne s'est pas mieux passé contre l'Ukraine? "Nous avons affronté un bloc bas et dans ces circonstances, on ne crée pas beaucoup d'occasions. Nous avons aussi trop facilement rendu la balle à certains moments, leur permettant de contre-attaquer. Et les rares occasions que nous avons eues, nous ne les avons pas saisies", a-t-il expliqué.