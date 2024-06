Tuile pour l'Angleterre : un cadre quitte l'Euro !

Les Three Lions ont été moyens et très critiqué jusqu'ici à cet Euro. L'absence de son joueur pourrait venir plomber l'effectif de Gareth Southgate un peu plus.

Phil Foden a quitté l'Allemagne en urgence pour rentrer au pays comme l'a communiqué le porte-parole anglais. Le joueur est rentré en Angleterre en raison d'une urgence familiale. Il devrait rejoindre le groupe, mais on ne sait pas quand et il est possible que Foden ne soit pas de retour à temps pour les huitièmes de finale. La durée de son absence n'est pas connue et aucun autre détail concernant l'urgence familiale de Foden n'a été communiqué. Foden a débuté les trois matches de groupe de l'Angleterre et a surtout joué à gauche dans l'équipe de Gareth Southgate, une position à laquelle il n'est pas habitué. L'Angleterre est décevante et son coach très critiqué, avec seulement deux buts inscrits en phase de groupe. Il est probable que l'Angleterre affronte les Pays-Bas au prochain tour, et l'absence de Foden serait une vraie tuile.