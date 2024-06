Un média anglais annonce le prix demandé par Bruges pour Antonio Nusa

Antonio Nusa a vu son transfert à Brentford tomber à l'eau en raison de problèmes de genou, mais il suscite toujours de l'intérêt de la part de la Premier League. Crystal Palace serait désormais sur le coup.

Antonio Nusa n'est pas un joueur bon marché, on le savait déjà. Le jeune ailier norvégien de 19 ans est considéré comme l'un des grands talents d'Europe, même s'il doit encore devenir beaucoup plus efficace. En janvier dernier, il aurait pu rapporter 37 millions au FC Bruges.

De plus en plus de grands clubs paient pour le potentiel d'un jeune, et Nusa en regorge. Le journal britannique, réputé fiable, The Guardian affirme que des négociations entre Bruges et Crystal Palace ont déjà commencé, mais qu'un accord ne doit pas être attendu de sitôt.

Le Club Bruges demanderait environ 25 millions de livres. Cela équivaut à environ 30 millions d'euros. Cependant, Crystal Palace devrait en principe recevoir une somme importante pour Michael Olise, que le Bayern Munich de Vincent Kompany est prêt à payer cher.

Nusa est considéré comme son successeur. L'hiver dernier il semblait que le transfert du joueur d'aile gauche à Brentford était une certitude. Après un examen médical, un risque a été identifié. Le transfert n'a donc pas été finalisé.

Antonio Nusa s'est ensuite fait examiner plus en détail en Norvège et est retourné au Club Bruges. En raison de quelques petites blessures, il n'a jamais pu pleinement exprimer son potentiel au cours de la seconde moitié de la saison.