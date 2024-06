Antonio Conte envoie un message clair à propos de Romelu Lukaku

Big Rom ne sait pas encore dans quel club il évoluera la saison prochaine. Il semble toutefois que l'Italie garde la cote.

Romelu Lukaku est encore sous contrat avec Chelsea pour deux ans, mais les chances qu'il retourne à y jouer la saison prochaine semblent minces. Après avoir été prêté à l'Inter puis à la Roma, Chelsea souhaite désormais le vendre.

Son avenir n'est pas clair, toutefois, le nom du Napoli est évoqué avec insistance car Antonio Conte prendra l'équipe en charge et souhaiterait retrouver le buteur qu'il a connu à l'Inter.

Le club pourrait perdre son meilleur buteur Victor Osimhen, et Lukaku tomberait à pic pour le remplacer. D'autant plus qu'Antonio Conte apprécie le Belge qu'il connait bien : "C'est un excellent joueur. Un vrai grand joueur. C'est tout ce qu'il y a à dire. Vous espérez toujours avoir un joueur comme Romelu dans votre équipe. Et pas en tant qu'adversaire", a déclaré Conte lors de sa présentation. Une belle déclaration on ne peut plus claire.