Près de 300 matchs, des buts et du spectacle : la Pro League perd officiellement l'un de ses artistes

C'est désormais officiel, et c'est une grosse perte pour le football belge : Nikola Storm quitte le KV Malines. L'ailier belge a signé en Turquie.

Après la victoire de Malines contre le Club de Bruges, Fred Vanderbiest n'a pas caché que Nikola Storm (30 ans) était sur le départ. L'ailier du KV Malines n'a pas participé à la rencontre, et ses dernières minutes sous le maillot des Sang & Or auront donc été lors du premier match, face à Zulte Waregem.

Storm n'avait plus qu'un an de contrat, et c'était donc la dernière occasion pour Malines de tirer un peu d'argent pour son joueur. Depuis son arrivée, Nikola Storm a disputé 237 matchs pour le Kavé, avec 52 buts et 47 passes décisives à la clef.

C'est désormais officiel : Nikola Storm quitte Malines. Il a signé un contrat de deux saisons en faveur d'Antalyaspor. On ignore combien il rapporte aux Sang & Or, mais l'ailier était estimé à 2 millions d'euros sur Transfermarkt.

".Nikola a beaucoup compté pour notre club", déclare le directeur sportif Tom Caluwé. "Ce n'est jamais facile de dire au revoir à un joueur qui a joué à Malines pendant si longtemps. Nous avons essayé de le garder, mais il ne voulait pas laisser passer cette opportunité.

Et nous le comprenons parfaitement. Avec tout le club, je lui souhaite le meilleur pour sa première aventure internationale. Il sera toujours accueilli à bras ouverts Derrière les Casernes".