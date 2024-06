Un joueur de la France lance le duel contre la Belgique : "Non, nous n'avons pas la pression"

Belgique - France, c'est le duel qui nous attend en 8e de finales. Un choc entre deux pays voisins et rivaux.

En partageant face à l'Ukraine, la Belgique a assuré sa qualification pour les 8e de finale de l'Euro. Les Diables Rouges tombent sur un adversaire redouté et redoutable, la France.

Les Bleus nous ont souvent joué de mauvais tours ces dernières années. On se rappelle bien sûr de la défaite en demi-finales de la Coupe du monde 2018, mais aussi celle en Ligue des Nations 2021.

En conférence de presse, selon des propos relayés par L'Equipe, le défenseur central de la France Dayot Upamecano a préfacé la rencontre face à la Belgique, qui aura lieu lundi prochain.

"On n’a pas de pression de jouer contre. On les a beaucoup joués, on a beaucoup gagné mais c’est un autre match. Ils vont avoir envie de nous battre. Ce sont nos voisins. On va être prêts et on va tout faire pour gagner", a déclaré le joueur du Bayern.

Upamecano sera opposé à Romelu Lukaku, qui a pourtant vécu un début d'Euro très compliqué. "C’est un joueur qui marque beaucoup de buts. Il est physiquement au-dessus de la moyenne mais il ne joue pas tout seul. Ils ont aussi d’autres joueurs qui ont beaucoup d’expérience."