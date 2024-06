🎥 Une merveille de Jude Bellingham évite l'humiliation à l'Angleterre, qui va en quarts au forceps !

On a frÎlé la sensation à Gelsenkirchen. L'Angleterre, peu brillante face à la Slovaquie, est passée à une minute de l'élimination... et a dû s'en remettre à une merveille de Jude Bellingham.

On a bien failli tenir d'ores et déjà la plus grosse contre-performance de cet Euro 2024 compte tenu du talent sur le terrain. L'Angleterre a dû s'en remettre à une merveille de Jude Bellingham à la 95e minute pour éviter l'élimination dès les 8e de finale.

Une contre-performance qui a pris forme sur un schéma comparable à la défaite belge en ouverture de l'Euro : une possession stérile des Anglais, une Slovaquie solide et foudroyante qui profite de la première ouverture pour ouvrir le score via Schranz (30e).

Au retour des vestiaires, on croit l'Angleterre idéalement remontée : Phil Foden est servi par Kieran Trippier et égalise... mais est très clairement hors-jeu. La Slovaquie souffle, et le coeur des supporters anglais s'arrête même de battre un instant quand Strelec lobe Pickford après une grossière erreur plein axe - mais ça passe juste à côté (55e).

Il n'y en aura rapidement plus que pour l'Angleterre, supériorité technique oblige (la possession anglaise est au-delà des 75%). Kane ne parvient pas à cadrer sa tête (77e), Declan Rice heurte le poteau (80e). L'Angleterre pousse, pousse, mais n'a pas d'idées, à l'image d'un Gareth Southgate paralysé sur son bord de terrain.

Et quand l'Angleterre n'a pas d'idées, elle se repose bien sûr sur son "wonderboy" : Jude Bellingham reçoit un second ballon suite à un corner et envoie une bicyclette absolument splendide, "à la Rooney", dans les filets slovaques. Nous sommes alors à la... 90e+5. Une minute plus tard, l'arbitre siffle les prolongations.

Stop that Jude Bellingham. pic.twitter.com/R4vZqr3xyp — Stop That Football (@stopthatfooty) June 30, 2024

Et dès l'entame de ces prolongations, c'est la délivrance : Harry Kane place une tête à bout portant, là aussi suite à une phase arrêtée, pour immédiatement couper les jambes d'une Slovaquie qui restera valeureuse et continuera à pousser, en vain, jusqu'au terme des 120 minutes. L'Angleterre se qualifie dans la douleur, mais devra montrer plus face aux "grands noms", c'est certain...