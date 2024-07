Tedesco a-t-il perdu son duel avec Didier Deschamps ? "On se passe des qualités de nos meilleurs joueurs, je ne peux pas l'accepter"

La Belgique aura résisté 85 minutes face à la France mais a fini par s'incliner. Philippe Albert s'est livré à un premier débriefing à chaud.

Laisser la balle aux Français pour profiter de notre vitesse devant : le plan de Tedesco pour ennuyer les Français n'était pas loin de nous emmener en prolongation. Mais Philippe Albert pointe plusieurs lacunes dans l'approche de la rencontre.

"Je préfère parfois me taire. On parle de plan...on a vu Kevin De Bruyne jouer à 30 mètres de notre but en début de match alors qu'il est cent fois plus décisif dans l'autre partie du terrain. J'ai vu Doku jouer arrière gauche alors que lorsqu'il percutait, il mettait le feu" déclare-t-il dans son intervention d'après-match sur la RTBF.

"En deuxième mi-temps, il y a eu du changement, Mangala est bien monté, De Bruyne a pu jouer plus haut. C'est bien de vouloir innover, mais s'il y avait un match dans le match avec Didier Deschamps, c'est ce dernier qui l'a emporté" poursuit-il.

Philippe Albert attendait plus des Diables

L'équilibre à trouver entre laisser le ballon aux Bleus et mettre nos meilleurs joueurs dans de bonnes conditions n'était pas facile : "C'est la France, il faut respecter l'adversaire, mais de là à jouer aussi peu au football et à contre-coeur...Kevin De Bruyne ne vous le dira jamais à l'interview mais ce n'est pas un rôle qui lui convenait. Il l'a fait pour l'équipe, mais c'est se passer des qualités de nos meilleurs joueurs, et cela je ne peux pas l'accepter".

De quoi dresser un bilan assez contrasté de cet Euro : "Depuis le début de ce tournoi, je vois des sourires partout avec la qualification. On fait 4 sur 9 dans un groupe extrêmement facile, avec tout le respect que j'ai pour les autres adversaires. Aujourd'hui, la France mérite largement sa qualification alors qu'elle était prenable. Il y a de quoi avoir des regrets".

Il conclut avec son franc parler habituel : "Après ce qu'il s'est passé au Qatar et les matchs auxquels on a eu droit lors de cet Euro, cela fait deux grands tournois où les Diables Rouges passent à côté".