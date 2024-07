Un international d'Anderlecht hésite à arrêter l'équipe nationale, un autre a confirmé qu'il continuait

Le Danemark a pris la porte d'une façon amère contre l'Allemagne. C'était peut-être le dernier match international de plusieurs joueurs.

Le RSC Anderlecht comptait plusieurs internationaux danoix dans cet Euro - quatre, pour être précis : Delaney, Schmeichel, Dolberg et Dreyer.

Les choses ne se sont pas passées comme prévu pour ces deux derniers : pas une minute de jeu pour Anders Dreyer, deux montées (pas de but) pour Kasper Dolberg et pas une minute dans le 8e de finale perdu face à l'Allemagne.

Pour Thomas Delaney et Kasper Schmeichel, c'était un peu différent. Le portier du RSCA était évidemment titulaire et a même été brillant, confirmant sa superbe forme de la saison passée. À 37 ans, il vit un bel été indien, et pourrait bien s'offrir un ultime transfert. Une chose est sûr : Schmeichel a confirmé à Ekstrabladett qu'il continuerait en équipe nationale.

Delaney, lui, était également titulaire mais, à 32 ans, il a laissé entendre que la fin de sa carrière internationale approchait. "C'est une bonne question. Je dois d'abord savoir ce qu'il en sera de mon avenir. Beaucoup de choses doivent être réglées", répond le joueur du RSC Anderlecht.

L'avenir de Thomas Delaney ne passe d'ailleurs probablement pas par le RSCA : considéré comme peu fiable en raison de ses blessures, le Danois pourrait ne pas être vu comme un investissement utile. On imagine plutôt Anderlecht tout faire pour conserver Ludwig Augustinsson, titulaire incontournable également prêté par le FC Séville.